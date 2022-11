Linnameeskonna president jalgpallihallile lisaraha saamisest: Väga, väga hea uudis!

Luts tõi välja, et see on selge põhjus, miks näiteks Tallinna ja Põhja-Eesti klubide lapsed, kel on olnud juba aastaid võimalik kasutada treeninguteks sisehalle, on noortemeistrivõistlustel sageli hooaja algusest kuni kesksuveni teiste regioonide lastest üle. “See fenomen kestab, kuni hooaja keskpaigas tasemed tänu võrdsetes tingimustes saadud mängupraktikale ühtlustuvad,” lausus ta. “Ent selleks ajaks on tihti kaotatud palju väärtuslikke meistrivõistluste tabelipunkte. Kindlasti saab öelda, et paljudel talviti saalis treenivatel lastel jääb võimetekohaste sportlike saavutusteni küündimata ja treeneritel laste potentsiaal sageli realiseerimata, sest tingimuste ebavõrdsuse vahe Põhja-Eesti lastega on lihtsalt nii suur. Niisiis on sisehalli jõudmine Paidesse meie lastele ja jalgpalliperedele absoluutselt fantastiline uudis!”