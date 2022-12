Tegemist on heategevusliku kalendriga, mille kogutulu annetatakse Lastefondile.

Kalendris lööb kaasa 12 ilusat naist, kes on aktiivsed vabatahtlikud, kutselised naispäästjad ning Päästeameti töötajad, kes on samuti oma ameti kõrvalt vabatahtlikud. Esindatud on ka vähemalt üks Järvamaa taustaga päästevaldkonna inimene.