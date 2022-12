VIDEO ⟩ Varjeülikonnas varas kadus rahakastiga kui vits vette

Tikupoisi turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Ilves ütles, et esialgse info järgi oli varas väga hästi kursis nii maja eripärade kui ka sellega, et annetuskastis on omajagu raha. «See kõik juhtus esmaspäeva varahommikul kella 5.10 ajal, kui kalameheriietuses mees murdis sõrgkangiga Tikupoisi restorani ukse lahti ja võttis kaasa kodutute loomade toetuseks üles pandud annetuskasti,» selgitas ta.

Ilves lisas, et see inimene teadis, et annetuskast on postamendi küljes kinni, ja nii võttis ta kasti kaasa koos postamendiga. «Kui tavaliselt tühjendatakse annetuskasti nii kord iga kahe kuu tagant, siis sel korral jäi üks tühjenduskord vahele ja kastis võis olla omajagu raha,» sõnas ta.