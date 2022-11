Teed püsivad lumised ja libedad

Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab paiguti lund juurde. Temperatuur on saartel plusspoolel, mandril kergelt miinuses. Teed on lumised ja libedad!

Prognoosi kohaselt tuleb päeval pilves ilm. Lõunani sajab mitmel pool vähest lund, saju võimalus on suurem Kesk- ja Ida-Eestis. Temperatuur Eesti mandriosas on 0..-3°C, saarte rannikul kuni +3°C. Teedel on jätkuvalt suur libeduse oht!