Kaisumõmmid ja -jänkud saab saata uule eluringile

Vao külaseltsi liige Katre Kasemaa ütles, et teevad kaisukate kogumist juba kolmandat aastat. "Ka sellel aastal korjame kokku puhtad ja terved kaisukad, kes on jäänud praeguses kodus seisma. Pakume neile uue kodu, kus neid kallistatakse ja nendega mängitakse," lubas ta.

Kasemaa sõnul võik helded annetajad arvestada, et tuua tasub ikka puhtaid ja terveid pehmeid mänguasju. "Oleme öelnud, et need võiks välja näha sellised, mida teie enda laps rõõmuga valiks," märkis ta.