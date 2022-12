Särtsakas Olga tuleb Paidesse taas toolitantsu õpetama

Jaanika Mirtel Aasa selgitas, et toolitants koos Olgaga on mõnusalt vallatu ja meeleolukas võimalus tulla välja oma tavapärastest rollidest ja avastada oma armastaja arhetüüpi. See on sensuaalne ja flirtiv viis tantsimiseks! "Töötoa läbiviijana on minu jaoks oluline, et naised täiega naudiksid oma tantsu ja tunneksid isennast oma kehades mõnusalt. Lisaks on see ka mõnus füüsiline trenn," ütles ta. "Meil on ühiskonnas nii palju hinnanguid naiste suunas, kes julgevad oma sensuaalse osaga iseendast kontaktis olla ja seda tervislikul viisil väljendada. Toolitantsu kaasabil loon ma naistele hoitud ja turvalise ruumi, et igaüks saaks oma armastaja arhetüüpi avastada, väljendada ja tundma õppida."