Lund ja külma tuleb lisaks

Ilmaprognoosi kohaselt sajab kolmapäeva (30.11) öösel kõrgemates õhukihtides valitseva madalrõhkkonna mõjul lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Päeval on lisandub kerget lund veel põhiliselt Eesti idaossa, saartele ka lörtsi ja vihma. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -1..-5, saarte rannikul kuni +2°C, päeval 0..-3, saarte rannikul kuni +3°C.

Nädala teisel laieneb kõrgrõhuala võimsana ka Skandinaavia ja Soome kohale ning katab servaga Läänemere ümbrust. Niiskust on vähem ja suuremat sadu ei tule. Selgineva taeva ja nõrga tuule tingimustes on soodsad tingimused ilma külmenemiseks. Neljapäeval on üksikute kergete lumehoogude võimalus. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel üsna ühtlane, vaid saarte rannikul on 0°C ümber, sisealadel aga -2..-8°C piires, öösel võib üksikuis paigus -10°C ümbrusse langeda.