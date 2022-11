Jalgpallihall tuleb, kuid esialgu säästuvariandis

Kultuuriministeeriumi plaan ehitushindade kallinemise tõttu toetada täiendavalt Kuressaares, Pärnus, Rakveres ja Paides jalgpallihallide rajamist on kahtlemata rõõmusõnum. Halb uudis on see, et elu on vahepeal teinud sellise kannapöörde, et kolme miljoni eest on võimalik nüüd ehitada üksnes kütteta halli, kus on seinad, kunstmuru ja väike tribüün.