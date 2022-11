Solman: soovime pakkuda Kesk-Eestile uutmoodi regionaalset koostööd

„Riik ja kohalikud omavalitsused ning ettevõtjad saavad omavahelises koostöös saavutada kõige paremaid tulemusi piirkondade arenguks. Kohalikud näevad ja teavad kõige paremini piirkonna väljakutseid ja sealseid vajadusi. Riik aga näeb tervikvaadet ja valitsuse võimalusi, saades selle teadmise abil efektiivselt kaasa aidata paikkonna arenguks vajalike lahenduste ning meetmete välja töötamisega,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Oluline on siin ennekõike kohaliku tasandi ja riigi tahe koos toimetada ning nende arengulepingute puhul on omavalitsusjuhtide enda initsiatiiv ettevõtmise aluseks.“

„Riik on erinevate toetusmeetmete kaudu panustanud piirkondade arengusse üle Eesti, ent märgatav ebavõrdsus on Tallinnast ja Harjumaast kaugemal paiknevates omavalitsustes siiski olemas. Seetõttu senisest suunast üksnes ei piisa. Me vajame uutmoodi lähenemist,“ ütles riigihalduse minister Solman.