Uuring aitab kaardistada täiskasvanute oskusi

"Novembri lõpu seisuga on oma valmisoleku ja aja loovutanud juba 2500 inimest, kuid pikk tee on veel minna," tõi välja statistikaameti PIAACi projekti juht Maria Ratassepp.

Sarnane uuring viidi Eestis läbi ka 10 aastat tagasi. Selle tulemusena selgus, et kuigi põhihariduse kvaliteet on Eestis aegade üleselt olnud ühtlaselt hea, on kesk- ja kõrgharidusega vanemasse ikka jõudnute oskused teiste riikidega võrreldes keskmiselt madalamad. Eesti täiskasvanud elanikkonna funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse tase oli oluliselt üle OECD riikide keskmise, kuid üllatusena selgus, et kõrge kuvandiga digiriigi elanikkonna probleemilahendusoskused tehnoloogiarikkas keskkonnas jäid kesiseks.