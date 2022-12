Aeg esitada 2022. aasta parimaid sportlasi

Järvamaa omavalitsuste liit ootab kandidaate spordiedendaja preemiale

2023. aasta alguses tunnustavad Järvamaa Spordiliit, Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp ja Järvamaa Omavalitsuste Liit maakonna spordivaldkonna parimaid.

Järvamaa Omavalitsuste Liitu saab taotlusi esitada spordiedendaja preemia kategooriasse. Spordiedendaja preemia antakse sportlase või spordikollektiivi treenerile, kehalise kasvatuse õpetajale või juhendajale, spordielu korraldajale või propageerijale, kes on oma alal ja oma piirkonnas (vald, linn, koostööpiirkond, maakond) tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kelle treenitavad on saavutanud suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistel/ vabariiklikel / maakondlikel võistlustel või on silma paistnud oma piirkonna spordielu edendamisel, hoogustamisel ja toetamisel ning olema andnud suure panuse maakondlikku spordiliikumisse.

Aasta meessportlase, aasta naissportlase, eduka noore, aasta seeniori ja parima kollektiivi/võistkonna väljaselgitamine käib läbi Järvamaa Spordiliidu, kus preemialaureaadid selguvad punktiarvestuse süsteemis, konkursi selleks kuulutas välja spordiliit, vt lisainfo SIIN.

Järvamaa Spordiliit rahastab Järvamaa preemiatest kolme preemiat: aasta naissportlane, aasta seenior, edukas noor ja parim kollektiiv/võistkond. Järvamaa Omavalitsuste Liit rahastab kahte preemiat: aasta meessportlane ja spordiedendaja. Valitakse ka 2022. Järvamaa Sporditäht.

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi konkursi ja preemialiikidega saab tutvuda SIIN.

Spordiedendaja kandidaatide esitamise tingimused

Kandidaate võivad esitada konkursile valla- ja linnavolikogud ja -valitsused, kultuuri-, haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, asutuste juhtkonnad, hoolekogud, nõukogud, kollektiivid ning üksikisikud.

Taotlus peab sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi kontaktandmed (igapäevaselt kasutatav e-aadress, postiaadress ja telefoninumber).

Taotlus tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol[at]jarva.ee või postiaadressil Pärnu 52, 72712 Paide. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud JOLi kantseleisse hiljemalt 22. detsembril 2022 kella 15:00ks.

Järvamaa spordipreemia on asutatud 1999. aastal. Spordipreemia eesmärk on tähtsustada sporti, tunnustada ja tutvustada üldsusele tippsportlasi, treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja teisi isikuid, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa sporditegevusele maakonnas.

Tänavu jaanuaris toimunud maakonna sportlaste austamisõhtul pälvis spordiedendaja preemia Ilmar Mõttus, vaata pilte SIIT.

Täiendav info spordiedendaja preemia osas Järvamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt või Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleist.

Spordipreemiad antakse kätte 6. jaanuaril Järvamaa Spordigalal Väätsal.