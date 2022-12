Järva valla piirkonnapolitseinik Kaido Riim sõnas, et pärast seda, kui Imavare kõrts uuesti uksed avas, on politseil sinna mõned üksikud väljakutsed olnud. "Need on tõepoolest olnud pigem üksikjuhtumid ja ei midagi tõsist," kinnitas ta.