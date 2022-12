Taastuvenergia tasu kerkib tuleval aastal kümme protsenti

Elering vahendab oma kodulehel, et järgmise aasta taastuvenergia tasu mõjutab kõige enam asjaolu, et elektritarbimise eeldatav maht väheneb 5,2 protsenti. Kuigi makstavate toetuste maht väheneb, siis juba tänavu alanud tarbimise vähenemisest tulenevalt suureneb summa, mis tuleb toetuste rahastamiseks igalt tarbitud kilovatt-tunnilt koguda.

Toetust saava taastuvelektri toodangu mahtu mõjutab toetusperioodi lõppemine ühel suuremal elektri ja soojuse koostootmisjaamal ning ühel keskmise suurusega tuulepargil. Taastuvenergia tasu arvutamisel on arvesse võetud asjaolu, et tulenevalt elektritarbmise vähenemisest on selle aasta oktoobri lõpu seisuga taastuvenergia tasu laekunud kolme miljoni euro võrra vähem, kui on kulunud raha toetusteks. See summa tuleb katta järgmisel aastal kogutavate tasudega.