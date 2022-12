Imaveres hukkunud mootorratturi perekond rääkis telesaates oma loo

Üksinda kahte last kasvatav Kadi pidi kaks aastat tagasi matma oma eluarmastuse.

Kadi on hakkaja üksikema, kes oli äsja kokku kolinud oma eluarmastusega, kui mootorrattaõnnetus mehe elu röövis. Oma unistused on naine pidanud pausile panema, sest ainsa vanemana lapsi kasvatades nõuab igapäevaelu kõik, mida noorel naisel anda on. Nüüd otsib Kadi võimalusi, kuidas elus edasi minna ja taas unistama hakata.