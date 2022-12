Jõulupuud, mille pealt kokku ei hoita

Kavalamad teevad seda pärast pühi, kui kauplustes on ehetele suured allahindlused, sest eks öelnud juba vanarahvaski, et rege rauta suvel. Küllalt palju on neid inimesi, kes jõulupuud ehtides rahakotti ei vaata, valitsegu mujal maailmas sõda, nälg või majanduskriis.