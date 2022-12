Kodumaine imevili, mis tõuseb au sisse igal talvel

Järvamaal astelpajuistandust pidav Juta Hurt ütles, et alustas selle imevilja kasvatamist kunagi ühe tuttava eeskujul, teadmata, et need marjad on kasulikud nii mitmel moel. «Astelpajumarjad on tohutu vitamiinipomm. Eelkõige just C-vitamiini poolest. Ma arvan küll, et nendega võiks vabalt asendada apteegist ostetavaid C-vitamiine,» lausus ta. «Ma ei tea, kui palju neid tableti asemel sööma peaks, aga usun, et peotäis marju peaks immuunsüsteemi turgutama küll.»