Kunstikooli õpilased pääsesid kunstigalerii seintele

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et oma töid eksponeerivad kunstikooli erinevate klasside õpilased. "Nad on usinalt joonistanud ja maalinud nii suvistes kunstilaagrites kui esimesel õppepoolaastal," märkis ta. "Igal pildil on tõepoolest oma lugu sees."