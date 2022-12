Suure peo osalised sätivad end stardivalmis

Suurpeol osaleda soovivate kollektiivide kirjapanek läks lukku oktoobri keskel. Laulu- ja tantsupeo Järvamaa kuraator Eva Linno sõnas, et novembri lõpu seisuga on Järvamaalt end üles andnud 58 kollektiivi.

Ta täpsustas, et see pole lõplikult kinnitatud arv ja nimekirjas võib veel ette tulla pisimuudatusi. Laulukollektiive on praegu Linno andmetel kirjas 19, orkestreid kaks, rahvamuusikakollektiive viis, tantsurühmi 27 ning võimlemisrühmi viis. «Järvamaa kollektiividel on kokku 23 liigiproovi, meist kümme maakonnas ja 13 regionaalsed väljaspool maakonda,» ütles Linno.