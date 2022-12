Legendaarse bändi muusikaõhtu müüdi Paides välja suusõnalise reklaamiga

Teatrikohviku peremees Priit Põder selgitas, et selle bändi esinema saamise mõte oli tal juba väga ammu. “Lihtsalt, vahepealsel ajal oli nii koroona kui ka suvi,” põhjendas ta. “Seda, et Kolumbus Kris lõpuks siiski meil esines, peab ma kiitma raadiomeest Mati Palmetit. Ma ei palunud temalt otseselt abi, kuid rääkisin talle oma mõttest ja esimese kõne ansamblile tegi ära just tema. Meestele kõik sobis, sest kuupäev oli vaba.”