Algab raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju”

Jõulukuul on tavapärasest oluliselt rohkem sagimist ning inimeste mõtted on tihtipeale hajevil. Seepärast tuletavad raudtee-ettevõtted liiklejatele meelde, et raudtee ületamisel tuleb kogu tähelepanu suunata raudtee turvalisele ületamisele.

Käesoleva aasta 11 kuud on endaga kaasa toonud lausa viiel korral kurbi teated, koduukselt naeratusega teele asunud pereliikmete eluteede ootamatutest katkemistest raudteel. „Lähedaste jaoks kukub senine turvaline maailm kokku ja seda põhjusel, et pereliige ei pööranud raudtee ületamisel piisavalt tähelepanu ohutusele. Enne raudtee ületamist tuleb kogu oma tähelepanu fokusseerida suurimale ohuallikale – rongi märkamisele,“ ütles Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. Raudtee turvaline ületamine nõuab liiklejalt kogu tähelepanu, sest vedurijuhil on piiratud võimalused õnnetuse ärahoidmiseks, ta saab anda vaid hoiatussignaali ja vajutada pidurit. Kuna rongide pidurdusteekond võib ulatuda kilomeetritesse, siis on õnnetuse ärahoidmine ainult raudtee ületaja enda võimuses.

„Kuigi aasta-aastalt on inimeste raudteeohutuse tunnetus paranenud, siis ei saa me rahul olla kuniks ükski raudtee ületaja satub ohtlikku olukorda. Kutsume kampaaniaga inimesi üles võtma aega selleks, et veenduda oma ohutuses. Need paar sekundit on hästi kasutatud, sest need aitavad kiirel ajal turvaliselt oma lähedaste juurde jõuda,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Kokku on käesoleva aasta 11 kuu jooksul aset leidnud 16 raudteejuhtumit, milles on vigastada saanud 15 inimest ja hukkunud 5 inimest. Rongi ja sõiduki kokkupõrkeid on olnud 10 ja nendes on kaotanud elu 1 inimene ja saanud vigastada 13 inimest. Rongi ette on jäänud inimene kuuel korral ning eluküünal kustus neist neljal ja kahel õnnestus pääseda vigastustega.

Varasemate perioodide raudteejuhtumite statistika on leitav siit!

Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ viidi esimest korda läbi 2004. aastal ja on sellest ajast alates toimunud regulaarselt igal aastal.