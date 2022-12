Maxima Inglipuu heategevuskampaania käigus ootavad kinke veel 300 last

„Inglid on sel aastal väga kiiresti lendu tõusnud, head Eesti inimesed on väga usinad olnud – suur osa nendest enam kui 2000-st Inglipuu heategevusprojekti kingisoovist on leidnud tegija. Üle kolmandiku kingitusi on juba esimese nädala jooksul jõudnud tagasi Maxima kauplustesse,“ kirjeldas MAXIMA Eesti turunduse ja kommunikatsiooniosakonna juht Maris Kivi.

Hetkeseisuga pole veel umbes 300 kingisoovi omale inglit leidnud. Seevastu paljudes Maxima kauplustes korjati kõik laste soovid Inglipuudelt juba esimese nädalaga ära. „Õnneks on meil Eestis suurepärased lastekaitsetöötajad, kes leidsid oma piirkondadest veel võimalusi laste jõule õnnelikumaks muuta. Samuti oleme mõnest kauplusest toonud laste kingisoove nendesse poodidesse, kus puud juba tühjaks jäänud,“ lisas Maris Kivi.

Oluline on, et kõik need soovid, mis on Inglipuudelt võetud, jõuaksid õigeks ajaks kingituse kujul Maxima kauplustesse tagasi. „Kes on võtnud Inglipuult lapse kingisoovi ja pole veel jõudnud kingitust tuua, siis on aega selleks 11. detsembrini,“ rõhutas Kivi.

Kingituse saab jätta pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima toimetab selle juba lapseni. Kingitused pakitakse ning toimetatakse Eestis valdade ja linnade sotsiaaltöötajate abiga lasteni jõulupühadeks. Inglipuude täpsed asukohad on leitavad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.

Viimased 13 aastat on Maxima aidanud heade inimeste abiga viia jõulurõõmu tuhandete perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 20 000 lapse salajase jõulusoovi.

Kampaania ulatus on nende aastatega väga palju kasvanud. Kui 2009. aastal piirdus Inglipuu kampaania kahe kaupluse ja 40 lapse sooviga, siis viimasel paaril aastal on kampaanias osalenud üle 40 Maxima kaupluse üle Eesti ja heade inimestega abi on täidetud juba 2000 lapse südamesoovid.