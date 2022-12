Järvamaa paremad lauljad astuvad üles Paide muusika- ja teatrimaja laval

Lauljaid hindas täna kolmliikmeline žürii koosseisus Merike Toro, Elizabeth Lindjärv ja Endla Murd. Žürii liige Elizabeth Lindjärv, kes on ka ise “Laulukaarel” mitmeid kordi võistelnud sõnas, et tal oli väga hea meel näha, et “Laulukaarest” osavõtjate arv on järjest suuremaks kasvamas: “Ma ei mäleta, millal viimati nii palju lauljaid võistles. Seda on väga tore näha ja ka tase on üllatavalt kõrge - hindasime kõiki lauljaid 11-15 punkti piires ja mõnes vanuserühmas jäidki kõik lauljad 11-15 punkti piiresse. Ääretult keeruline oli otsuseid teha ning loodan, et kõik noored lauljad tegutsevad samal rindel edasi.” Lindjärv tõstis esile ka poisse: “Lauluvõistlustel esinevaid noormehi jääb aina vähemaks ning loodan, et ka need vähesed poisid, kes vanemates vanuserühmades üles astusid, jätkavad laulmisega.”