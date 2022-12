Teepinnad püsivad libedad

Täna varahommikul on põhi- ja tugimaanteed soolamärjad või niisked. Sõiduradade vahel esineb lund ja soolalumesegu. Paiguti üle Eesti sajab vähest lund. Kohati võib sadada nõrka jäävihma ja olla udu. Temperatuurid on miinuspoolel. Teepinnad on libedad!