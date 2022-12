Töölepingu näidis aitab sõlmida õigeid lepinguid

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev selgitab, et töö tegemiseks võib sõlmida erinevat liiki lepinguid, näiteks töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu. „Nende eristamine on vajalik, sest kohalduvad erinevad õigused ja kohustused. Käsundus- ja töövõtulepingu puhul on töö tegemisel töötajal küll suurem iseseisvus, kuid vähem kaitset ja soodustusi võrreldes töölepinguga töötavate isikutega,“ täpsustas Logatšev. Töölepinguga lisanduvad töötajale hulk seadusest tulenevaid õigusi, näiteks töötasu alammäär, tasustatud puhkus, kõrgem tasu ületunnitöö eest, töö- ja puhkeaja piirangud ja palju muud.

Töölepingu seadus eeldab, et enne tööle asumist on kõigis olulistes tingimustes kokku lepitud ja tööleping on sõlmitud kirjalikult. Oluline on ka arvestada, et töölepinguline suhe tööandjaga tekib hetkest, kui töötaja asub tööülesandeid täitma, seda isegi juhul, kui kirjalik leping on selleks hetkeks veel sõlmimata.

Tööleping loetakse sõlmituks, kui töötaja ja tööandja on saavutanud kokkuleppe kõigis olulistes tingimustes. Nii tuleb läbi rääkida ja jõuda kokkuleppele tööülesannete sisus, töö eest makstavas tasus, tööaja arvestuses, töö tegemise ajas ja kohas, katseaja pikkuses ja paljudes muudes tingimustes. Logatšev juhib tähelepanu, et tööle asudes tuleb veenduda, et kõik, mis töölepingus kirjas, on arusaadav ning sellega ollakse nõus, sest allkirjastatud tööleping on mõlemale lepingu poolele täitmiseks kohustuslik ning tingimusi saab muuta vaid poolte kokkuleppel.

Tähtajaline või tähtajatu

Eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid juhul, kui töö on ajutise iseloomuga, näiteks hooajatöö või töömahu ajutise suurenemise puhul, või ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.

Praegu kehtiv töölepingu seadus lubab tähtajalist töölepingut sõlmida järjestikku maksimaalselt kaks korda või ühe korra pikendada. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks. Detsembri keskel jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis lubavad sõlmida kuni kaheksapäevaseid tähtajalisi töölepinguid kuue kuu jooksul piiramatult, ent peab arvestama, et kui sõlmida uus tähtajaline tööleping pärast kuuekuulist perioodi, siis muutub leping tähtajatuks.