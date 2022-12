Patarei Merekindlusele väljastati ehitusluba

„Meie suurim väljakutse on olnud nii arvuka meeskonna ühise eesmärgi nimel pingutama panemine,“ ütles US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlak. „Eestis ei ole varem sellist muinsuskaitse all olevat mahtu ühekorraga projekteeritud ja ehitusluba menetletud. Tavapärasest enam oli vaja teha projekteerimisele eelnevaid uuringuid ning sellest tulenevalt oli rohkem ka erinevate osapooltega suhtlemist, läbirääkimist ja kompromisside otsimist. Kõik ametkonnad olid projekteerimise ja ehitusloa menetluse protsessis konstruktiivsed ning koostöö oli hea. Soovin kõiki selle eest tänada!“

„Patarei Merekindluse kordategemine on oluline investeering meie ajaloolise pärandi säilitamisel ja linna merele avamisel. Seetõttu hoiame linnavalitsuses pöialt, et halvenev majanduskeskkond ei takistaks merekindluse renoveerimist ja ehitus läheks võimalikult kiiresti käima. Kui Patarei Merekindluse ala saab korda, siis on suur tükk mereäärest Tallinnast jälle ilusam," ütles Tallinna Linnaplaneerimise juhataja asetäitja Oliver Alver.

Patarei Merekindluse eelprojekt sai valmis 2022. aasta märtsis ning seejärel alustas USRE ehitusloa taotlemisega. Paralleelselt eelprojektiga koostatud hoonetekompleksi põhiprojekt valmis juulis ja augustis kuulutati välja ehitushange. Patarei Merekindluse ümberehitus algab 2023. aastal.

2026. aastaks saab Patarei Merekindlusest üks ainulaadsemaid komplekse Eestis, kus stiilipuhas 19. sajandi kindlus kohtub moodsa arhitektuuriga. Paik, mis seob kokku äri ja vaba aja, töö- ja seltsielu. Hoone saab olema kordumatu segu ajaloolisest ja kaasaegsest arhitektuurist.

Kompleksis on kokku 32 200 m2 üüripinda, kuhu tulevad kontorid, restoranid, kohvikud, sündmuskeskus, toidupood, pagaritöökoda, lillepood, lemmikloomakauplus, pruulikoda, noorte huvikeskus, kunstigalerii ja muuseum. Lüneti hoovi katab unikaalse tehnilise lahendusega katus, mille all saab töötada loomuliku päikesevalgusega. Merepoolsele küljele arendatakse 310-meetrine promenaad, mis ühendab Kalaranna kvartali ja Noblessneri.

„Praegu taotleme merekindluse kõrval asuva Vesilennuki 2 kinnistu uute hoonete ehitusluba ja loodame selle koostöös heade ametnikega veel käesoleval aastal kätte saada,“ ütles Tarmo Pohlak.