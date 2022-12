Maa-ameti kaardirakendust kasutab iga kolmas Eesti elanik

Veebiküsitluse eesmärk oli teada saada Maa-ameti kaardirakenduse tuntus ja kasutamise eesmärgid. Selgus, et Eesti vähemalt 16-aastase elanikkonna seas kõige tuntum ja enim kasutatud digitaalne kaardirakendus on Google Maps (96% teab ja 94% kasutab). Teisel kohal on tuntuselt ja kasutuselt Waze (63% teab ja 50% kasutab) ning kolmandal Maa-ameti kaardirakendus (44% teab ja 32% kasutab). Google Mapsi ja Waze’i kasutatakse enamasti teekonna leidmiseks sihtkohta ja need kaks on ka kõige sagedamini ja peamiselt mobiilsest seadmest kasutatavad kaardirakendused. Maa-ameti kaardirakenduse puhul toodi peamiseks kasutuseesmärgiks katastripiiride teada saamine ja objekti väljanägemise vaatamine. Tüüpiliselt kasutatakse Maa-ameti kaardirakendust üks kuni mitu korda aastas ning valdavalt arvutis.