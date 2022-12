Kaspar Oja: elektri hinnatõusu ülehindamine on probleem kogu Euroopas

Elektri hinnahüppe ülehindamine pole aga pelgalt Eesti probleem – see on laiem ja näib puudutavat suurt osa Euroopa Liidu riikidest. Eesti puhul on selle erinevuse mõju inflatsioonile tõenäoliselt siiski üks suurimaid Euroopa riikide seas: esimesel poolaastal oli see ligikaudu 1,8 protsendipunkti kogu inflatsioonist. Teises kvartalis oli ülehindamise mõju tõenäoliselt suurem kui esimeses.