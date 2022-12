Pääsukesemärgiga tunnustati kaheksat Eesti toidutoodet

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ütles toodete hindamist kommenteerides, et jätkuvalt on „Tunnustatud Eesti toit“ ehk Pääsukesemärk Eesti tarbijate poolt hinnatuim ja tuntuim toidumärgis, mida on kinnitanud ka varasemad Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringud. „Kõik esitatud tooted said ekspertkomisjonilt kõrge hinnangu ja positiivse tagasiside. Saame kinnitada, et Eesti toidutootjad teevad endiselt kvaliteetset ja suurepärast tööd,“ rõhutas Lindsaar. „Ühtlasi tahan tähelepanu juhtida Pääsukesemärgi saanud uudistootele, mis jõuab kohe-kohe ka kaupluselettidele. Selleks on Eesti Pagari Peremehe Põrandaleib, mille esmatootmine oli esmaspäeval,“ osutas Lindsaar.