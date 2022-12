PPA tõstab seirevõimekust Narvas: idapiirist saadakse 100% ülevaade

„Täna on Narva jõepiirist seiretehnikaga kaetud umbes 70%, mis ei ole piisav ega anna piirivalvuritele täit ülevaadet piirialal toimuvast. Nii on kogu idapiiri välja ehitamise projekti üheks osaks olnud see, et ka Narva suunal saaks tagatud täielik seirevõimekus,“ rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.