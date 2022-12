Selgusid Järvamaa parimad lauljad

Saluveer sõnas, et «Laulukaare» finaalis üles astunud lauljad jätsid kogu žüriile väga hea mulje. Kogenud koorijuhina oli tal juhendajatele mõndagi õpetada. Et nii-öelda halba lavanärvi oleks vähem, soovitas ta lauljaid ette valmistada. «Juhtida tähelepanu sellele, kellel on seljas ülikond, kellel jalas kontsad ja nii edasi – kuidas teha nii, et see kogemus oleks lauljale ainult tema ja laul,» lausus ta. «Mida rohkem see õnnestub, seda rohkem on meil tulevikus neid, kes ei esita lihtsalt kellegi hitti selleks, et ööklubis raha teenida, vaid selleks, et kellelegi hinge minna.»