Kunstnik Raija Merilä kaasa, omal ajal Soomes suurt kunstigaleriid pidanud Ilkka Porkka ütles, et kunstigaraaži avatundidel käis maale uudistamas paarkümmend inimest. «Paar väiksemat tööd on läinud ka müügiks. Samuti on inimesed tundnud huvi raamimisteenuse vastu,» lausus ta.