Majanduskomisjon saatis punamonumentide eemaldamise eelnõu esimesele lugemisele

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul täiendatakse ehitusseadustikku ja täpsustatakse, et hoone avalikult nähtav osa, monument, skulptuur või ausammas ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist. „Venemaa kallaletung Ukrainale on eriti teravalt fookusesse toonud infosõja. Tuleb luua reeglid, kuidas avalikust ruumist ära koristada need objektid ja sümbolid, mis kehastavad vabaduse võtmist või inimsusevastaseid režiime. Eelnõu mõte siiski ei piirdu vaid olemasolevate objektidega, mille puhul saaks ohu tekkides kasutada ka korrakaitseseadust, vaid annab aluse ka tulevikus ehitiste ja rajatiste sümboolika eelnevaks hindamiseks, et ennetada provokatsioone meie avalikus ruumis,“ sõnas esimees.

Aseesimees Rene Kokk lausus, et punamonumentide eemaldamisega on aastaid hiljaks jäädud. „See, et vabas Eestis punamonumendid ikka veel püsti seisavad, on häbiasi. Need oleks tulnud ammu maha võtta,“ lausus ta ja lisas, et mõnede monumentide puhul tuleks vaadata ajaloos ka Nõukogude ajast kaugemale. „Ühe sisulist avalikku arutelu vajava objekti näitena tooksin välja Mäos asuva monumendi, mis on püstitatud Venemaa ajaloo ühele suuremale mõrtsukale – Ivan Julma kuulsaimale timukale Maljuta Skuratovile.“