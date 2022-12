Väätsa rahvamajja on kruuse toodud uskumatul hulgal

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et kruuse koguvad nad taaskasutuse eesmärgil. "Need leiavad juba täna õhtul kasutust jõulu vaateakendega üheaegselt avataval jõuluturul," sõnas ta.

Kruuse on viimastel nädalatel Pilipenko sõnul toodud hulgaliselt. "Algul üritasime arvet pidada, kuid 450-ni jõudes lõime käega. Hinnanguliselt on neid praeguseks koos 700 - 800 ning teame, et tulemas on veelgi," rääkis ta.