Järvamaa laulu- ja tantsupeole "Hingesugulane" valmis spetsiaalne helkur

Peo projekti- ja kunstilise juhi Marika Kuusiku sõnul on helkuril oluline tähendus. „Ostes helkur-ripatsi, teed suurepärase jõulukingituse nii lähedastele, sõpradele, koostööpartneritele kui ka iseendale ning aitad toetada Järvamaa laulu - ja tantsupeo toimumist Paides. Ole nähtav ning jõua alati turvaliselt koju!“

Helkurit on valminud 500 tk, tellimine käib läbi veebiankeedi . Helkur maksab 6 eurot ning minimaalne kogus on viis tükki.

„Hingesugulase“ visuaalse graafika on kujundanud Türi kunstnik Madli Liiva. Peole on registreerunud ligi 200 kollektiivi pea 3000 laulja, tantsija ja pillimängijaga. Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2023 toimub Paides 28. mail kahe kontserdina. Peo lavastajad ja idee autorid on Marika Kuusik ja Kätlin Merisalu. Tantsupidu peetakse Paide kesklinna staadionil ja laulupidu Paide Vallimäel. Kahte kontserti ühendab ühine rongkäik ühest peopaigast teise. Maakonna suurpidu korraldab Paide linn koostöös Paide Muusika- ja Teatrimaja, Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja sihtasutusega Järvamaa.