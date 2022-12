Jõuluaeg toob Väätsale viis kohvikuõhtut

Juba kuues kord saab detsembris võtta jalge ette tee Väätsa rahvamaja akende alla. See on 24/7 avatud tasuta vabaõhu-elamuskeskus, mis oma silmaga kaemist väärib ja kõiki lapsemeelseid rõõmustab. Viie aasta jooksul on seda imetlenud peaaegu 50 000 silmapaari.