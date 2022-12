Katuseraha polnud vajagi: külla kerkis kirik

Tõsi, kirik, kus on pikihoone, kooriruum ja kellatorn ning mille tornikiivril troonib ka kukk ja vitraažaknad säravad uhketes värvilistes tuledes, on väike puidust makett, ent siiski saab öelda, et Laupal on nüüd oma kirik. Pühakoda sai valmis ilma suurema kära ja riigikogulaste poliitilise katuserahata, ehitajateks Laupa kooli poisid, keda juhendas õpetaja Helmut Bachman.