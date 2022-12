Aeg esitada 2022. aasta parimaid sportlasi

Järvamaa Omavalitsuste Liitu saab 22. detsembrini taotlusi esitada spordiedendaja preemia kategooriasse. Spordiedendaja preemia antakse sportlase või spordikollektiivi treenerile, kehalise kasvatuse õpetajale või juhendajale, spordielu korraldajale või propageerijale, kes on oma alal ja oma piirkonnas (vald, linn, koostööpiirkond, maakond) tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kelle treenitavad on saavutanud suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistel/ vabariiklikel / maakondlikel võistlustel või on silma paistnud oma piirkonna spordielu edendamisel, hoogustamisel ja toetamisel ning olema andnud suure panuse maakondlikku spordiliikumisse.