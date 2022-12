Kodumängu külastav jõuluvana toob kaasa loosiauhinnad

Meeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et Saku esiliiga lahingud jätkuvad ja kodumeeskond läheb Audentese noortele vastu täie tõsideusega. Pall visatakse mängu kell 19.30.

Kõigi piletiostjate vahel loositakse saalis kohapeal välja ohtralt erinevaid auhindu, mille on välja pannud Sportland, Nike, Ballzy, Assa Abloy, Pizzakiosk, Cult energiajook ning Paide muusika- ja teatrimaja.

Viilup rääkis, et seekordsel kodumängul paneb lähenevate jõulude puhul Aegviidu Tervisedepoo kõigi piletiostjate vahel auhinnaks välja kogupere päkapikuteemalise jõulumatka koos piparkoogitaigna valmistamise töötoaga Aegviidu Tervisedepoos. Pakett sisaldab põnevat kahetunnist loodusmatka retkejuhi ja matkakoeraga, kuuma sauna ja piparkoogihaldja salajase piparkoogitaigna valmistamist tervele perele. Võitja loositakse välja reedese mängu poolajal.

Nagu ikka, pakuvad Viilupi sõnul pealtvaatajaile vaheesinemistega silmailu Türi tantsustuudio tantsijad ning kaasaelajaile on lubanud kingitusi jagama tulla ka jõuluvana. "Igal juhul on kõik reede õhtul saali oodatud, et vanale aastale punkt pannaja uuele aastale võitlusvalmilt vastu minna," lausus ta.