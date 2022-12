Mälukliinikus tehakse järvalastega koostööd

Mälukliiniku partner on Järvamaal Koerus asuv dementsuse kompetentsikeskus, kes pakub kliiniku patsientidele tugiteenuseid. Selle keskuse kaudu on võimalik saada juriidilist abi, ametis on tegevusterapeudid, kogemusnõustajad ja hingehoidjad ning plaanis on luua patsientide lähedaste tugirühm, kus nood saavad oma muresid ja rõõme üksteisega jagada.