Söögikoht võttis kasutusele miljon eurot maksva tuuliku

Tikupoisi omanik Urmas Johanson ütles, et kui ta eelmise aasta detsembri eest 17 800 euro suuruse elektriarve kätte sai, oli raske uskuda, et energia on nii kalliks läinud. 2020. aasta detsembris oli elektriarve 4400 eurot. «Me ei suuda siin inimestele nii palju kohvi müüa ega süüa valmistada, et selliseid arveid tasuda. Oli kohe selge, et nüüd tuleb midagi muuta,» lausus ta.

Johanson tunnistas, et energia valdkonnast ei tea ta suurt midagi, aga kui sõitis mööda ligidal asuvast Adavere tuulikust, siis hakkas mõtlema, et kui juba vanad eestlased olid nii targad, et ehitasid sinna tuuliku, siis võibolla on see ka tema päästerõngas.

«1. veebruaril oli Tallinnas selleteemaline konverents ja läksin kohale asja uurima,» selgitas ta. «Teadsin, et tuuleparke on Eestis rajada väga keeruline, aga sain sealt teada, et kui soovid paigaldada kuni kolm tuulikut, siis läheb asjaajamine lihtsamalt. Kõige olulisem on saada kokkuleppele kohaliku omavalitsusega.»

Juhanson tegi kohe kõne Järva vallavanemale Toomas Tammikule ning rääkis oma murest ja selle lahendusest. «Võin kinnitada, et Järva vallavalitsus on tõesti ettevõtjasõbralik, nii et saime asjad kiiresti liikuma,» sõnas ta.