Juba mõnda aega on Kabala kandi elanikud tundnud muret, et raamatukogu on kord avatud ja siis jälle suletud. Seda hirmu aga, et raamatukogu päriselt tegutsemise lõpetab, nad siiski tundma ei pea, sest kuni uue raamatukoguhoidja tööle asumiseni oligi maja avatud veidi teise graafiku alusel.