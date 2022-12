Paide Rally tuleb taas

Hooaeg saab üle kolme aasta alguse Lätis, kus jaanuari kolmandal nädalavahetusel sõidetakse Rally Alūksne. Kui ilmaolud lubavad, siis kogunevad võistlejad kaks nädalat hiljem Otepääl, et kolmandat aastat järjest heidelda Otepää Talveralli võidukarikate nimel. Kui tänavu jagati Otepääl pooled meistrivõistluste punktid, siis 2023. aastal on kavas täispikk meistrivõistluste etapp. Seitsmeaastase pausi järel on talveralli võistluse starti oodatud ka veoautode klassi EMV9 võistlejad.

Otepää Talveralli 2023 võistluste juht Marko Koosa:

„Võimalus korraldada taas talverallit on tore. Loodame, et ilmataat annab meile võimaluse seda korralikult teha. Otepää Talveralli sõidetakse ühepäevasena meistrivõistluste täispunktidele. Oleme Otepää, Kanepi ja Antsla ümbruses ette valmistamas nelja kiiruskatset, mida kõiki läbitakse kahel korral ja kokku tuleb katsekilomeetreid saja ringis. Töö võistluse ettevalmistuseks on alanud ja lund hetkel Lõuna-Eestis jagub.“

Pärast kahte talverallit jätkuvad meistrivõistlused mai alguses Kesk-Eestis, kus kolmandat aastat järjest sõidetakse Rapla ralli. Juuli teises pooles koguneb lisaks kodustele parematele Tartusse ka kogu autoralli MM-sarja tipp, et võistelda MM-punktidele. Eesti meistrivõistluste arvestuses sõitjad võistlevad WRC Rally Estonial reedel. Tänavu pärast pikka pausi Eesti meistrivõistluste kalendrisse naasnud Paide ralli on kavas ka eesootaval hooajal. Hooaja kolmas kruusaralli sõidetakse Kesk-Eestis augusti viimasel nädalavahetusel. Meistrivõistluste hooaeg lõpeb traditsiooniliselt Saaremaal, kuhu kogunetakse hooaja lõppvaatuseks oktoobri esimesel nädalavahetusel.

Autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste 2023 hooajal jagatakse punkte kümnes klassis ja lisaks meeskondlikus arvestuses. Mitmete osalejate soovil loodi meistrivõistluste arvestusse uus klass EMV Lada. Veoautode klassi EMV9 võistlejad osalevad lisaks Otepää Talverallile, Raplas, Paides ja Saaremaal. Autoralli Läti meistrivõistluste vahetusetapiks on augustis sõidetav Paide ralli.

Kuni 26-aastased sõitjad saavad uuel hooajal heidelda esiveolistel Ford Fiestadel Estonian Junior Challenge 50 000 eurosele peaauhinnale, mille panevad välja Eesti Autospordi Liit, M-Sport Poland ja rehvitootja Pirelli. Juunioride arvestuses lähevad kuuest võistlusest arvesse viis.

Rallikomitee esimees Emilia Abel:

„Mul on hea meel, et Terminal Oil jätkab kolmandat aastat autoralli Eesti meistrivõistluste nimitoetajana. Rõõm on 2023. aasta kalendrit lõpuks võistlejate ja pealtvaatajatega jagada ning loodan väga, et uuel aastal näeme rajal rohkem võistlejaid ja raja ääres rohkem rallifänne. Loodetavasti püsivad head talveolud vähemalt veebruari keskpaigani, et saaks koduseid meistrivõistlusi alustada talverallidega. Viimastel aastatel Eesti meistrivõistluste kalendrisse naasnud Rapla ja Paide rallid on enda koha kalendris leidnud ja võistlejate seas väga oodatud. Teist aastat järjest saavad võistlejad end proovile panna ka koduse MM-etapi raames ja hea meel on tõdeda, et Saaremaa ralli korraldajatel jagub endiselt tahtmist ja pealehakkamist. Loodetavasti pakuvad 2023 hooaja autoralli Eesti meistrivõistlused põnevaid väljakutseid ja meeldejäävaid heitlusi.“