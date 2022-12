Jõuluvaateaknad muudavad Väätsa talvevõlumaaks

Päikselise kohviku perenaine Katrin Aesma ütles, et kujundas kohviku aknad täitsa ise ja on seda Väätsa vaateakende ürituse ühe osana teinud juba neli aastat. «Sel aastal on uutmoodi vaid see, et oleme tõesti viiel õhtul rahvale avatud ja ootame inimesi pärast akende imetlemist suppi sööma või koogikesi ja kohvi nautima,» lausus ta.