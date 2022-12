Omavalitsused lubavad talveks hooldatud teid

Kuna eelmisel aastal oli Paide linna teeolud alla igasugust arvustust, on paljudele linlastele ilmselt uudis, et teehooldaja jääb samaks ka tänavu. Paide abilinnapea Karl Jakobson põhjendab seda asjaoluga, et teehooldaja on teenuse kvaliteeti parandanud. «Esiteks ei tea me keegi, mis teeb ilm. OÜ Rarex Ehitus on olnud partner neli aastat, millest probleeme oli vaid eelmise aastaga,» selgitas ta. «Oleme saanud lepingupartnerilt kinnituse, et tal on võrreldes eelmise aastaga rohkem tehnikat ja sel talvel on teenus kõvasti parem.»