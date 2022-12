Kõrgessaare seikluspargis algavad tuleval kevadel uue metsa istutustööd

Türi vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Grete Kaljulaid sõnas, et 6. detsembril said Kõrgessaare seikluspargi metsarajal kokku Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), Türi Spordiklubide Liidu (TSKL), Türi Halduse ja Türi Vallavalitsuse esindajad, et arutada seiklusparki ümbritseva metsa-ala edasist istutusplaani.