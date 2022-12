Linnameeskonnaga liitus noor mängumees

“Esiliigas on tase hoopis teine kui Premium liigas. Püüan näidata meeskonnale ja treeneritele oma parimaid külgi ning ootan oma võimalust,” sõnas ta. “Ennekõike tahan aga olla meeskonnale kasulik ja loodan, et minu tugevused aitavad Paidet juba järgmise hooaja eesmärkide saavutamisel. Vamos, Paide!”

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et Jepihhini näol on tegemist ühe kõige talendikama poolkaitsjaga tänasel Eesti jalgpallimaastikul.

“Ta on tehniliselt osav, kiire ning väga selgelt väravale orienteeritud mängustiiliga pallur, kelle tugevused ja parimad omadused pääsevad esile just rünnakukolmandikul,” ütles Kams. “Mängijana on temas olemas kindel tahtmine ja siht tippjalgpallis läbi lüüa, mistõttu on mul väga hea meel, et ta temaga lepingu sõlmimiseni jõudsime. Tere tulemast, Dima!”