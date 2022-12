Imaveres hakkavad pühapäeval päkapikud jooksma

Taiga Laur selgitas, et jõulukuu on talle alati eriline olnud ning päkapikkude jooksu tava on kohalike seas juba aegsasti kalendris kirjas. "See pole võistlus, vaid lihtsalt tore võimalus liikuda. Kuni 10-aastased mudilased silkavad väiksemaid jooksuringe ning 11 - 111-aastased lähevad nelja kilomeetri pikkusele päkapikkude liikumisringile," tutvustas ta.