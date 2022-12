GALERII ⟩ Paide on mattunud lumepudrusse

Ka sünoptik Kairo Kiitsak avaldas eelmise nädala lõpul sotsiaalmeedias postituse, milles avaldas, et prognoositav kogu sademete hulk selleks nädalaks varieerub mudelite lõikes väga palju. „Mis on paratamatus, aga on näha, et sademeid on omajagu oodata. Lumevaip muutub iga järgneva päevaga paksemaks. Illustreerimiseks on valitud 2 ilmamudelit ja asukohaks on Eestimaa süda. 10-20 cm on täiesti reaalne, võib-olla rohkemgi. Lumised ilmaolud panevad proovile nii autojuhtide sõiduoskuse kui ka talvise teehoolduse,” avaldas sünoptik, viidates Meteologixile (valitud ilmamudelid - ECMWF ning ICON).