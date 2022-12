PUJÄÄNID JA POLITSEINIKUD ⟩ "See auto ei sula ise lumest ja jääst puhtaks"

Alar Smirnov kinnitas, et patrullide töö planeerimisel arvestavad nad muuhulgas ka ilma- ja teeolusid ning suunavad oma fookuse just sinna, kus seda momendil enim vaja on. „Näiteks kui me näeme, et kusagil on teehoolduses puudujääke, siis anname sellest kindlasti hooldajatele märku,” avaldas ta. „Kui näeme, et juhid peavad kiiruspiirangutest kinni ja probleemiks on rohkem juhtimise ajal kõrvaliste tegevustega tegelemine, siis pöörame tähelepanu just sellele tegevusele. Juht peab keskenduma ainult sõidukijuhtimisele. Madal sõidukiirus ei tähenda seda, et siis võib endale roolis olles rohkem lubada - lugeda näiteks telefonist sõnumeid või telefoniga filmida.”