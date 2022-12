Kirjamehe sünnipäevasoov sai teoks

Selle korraldaja Reelika Räim meenutas, et kirjandusteadlased Rein Veidemann, kes on ka eesti kirjanduse pidunädala patroon, ja Maarja Vaino olid meedias juba mõnda aega rääkinud mõttest tähistada riikliku tähtpäevana eesti kirjanduse päeva nii, nagu tähistatakse emakeelepäeva, ja et see võiks olla 30. jaanuaril ehk Tammsaare sünniaastapäeval. „Saime indu juurde, et teeme täiesti õiget asja ja toetame eesti kirjanduse päeva tähistamist. Nii sündis ka mõte korraldada eesti kirjanduse pidunädal," selgitas Räim. „Rein Veidemann ütles ka oma juubelil, et kõige suurem kingitus talle oleks, kui 30. jaanuaril tähistataks eesti kirjanduse päeva. See soov sai teoks."